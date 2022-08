Castellinaria cambia sede

Un’importante novità segna la 35esima edizione di Castellinaria, in programma dal 19 al 26 novembre 2022. Il festival del cinema giovane si sposterà infatti dall’Espocentro di Bellinzona al mercato coperto di Giubiasco. Lo hanno reso noto domenica gli organizzatori della rassegna cinematografica. Con le proiezioni del Concorso Young al cinema Forum in viale Stazione e la mostra “Vestire il cinema” al Castelgrande, il festival manterrà comunque la presenza nel centro della città che ha visto nascere e crescere la manisfestazione.

La mostra «Vestire il cinema » renderà omaggio alla famosa Sartoria Tirelli Trappetti di Roma, che ha realizzato i costumi delle più importanti produzioni internazionali quali quasi tutti i film di Luchino Visconti, “Amadeus” di Milos Forman e “Il paziente inglese”. A Castelgrande verranno quindi esposti alcuni costumi come quello indossato da Monica Bellucci ne “I fratelli Grimm” di Terry Gilliam, oppure l’abito da sera di Winona Ryder in “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese. Alla mostra è legata anche La Piccola Rassegna, che presenterà due film d’animazione in costume, “La rosa di Bagdad” di Anton Gino Domeneghini (1949) e “La regina delle nevi” di Lev Atamanov (1957).

Nel corso della 35. edizione, il Festival ospiterà, per la prima volta in Svizzera, l’ECFA AWARD che vede coinvolti un certo numero di festival europei per bambini e ragazzi, tutti membri dell’ECFA, selezionati annualmente per ospitare una giuria ECFA e votare per l’ECFA AWARD per il loro festival.