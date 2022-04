Casi di epatite C al Civico, di nuovo in aula

Si arricchirà di una nuova puntata il processo sul caso di contagi di epatite C avvenuto all’ospedale Civico di Lugano il 19 dicembre 2013. L’Eoc tornerà infatti davanti alla Corte di Appello il 13 maggio. Lo riferisce laRegione. Ricordiamo che all’Eoc era stata inflitta, il 31 luglio del 2019, una multa di 60mila franchi per il reato di lesioni colpose per carenze organizzative. L’avvocato difensore Miro Molo ha presentato un ricorso in proposito.