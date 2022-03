Carnevale a Bellinzona, “superate le aspettative”

Nonostante l’assenza del Rabadan, la cui organizzazione è stata impedita dalla crisi sanitaria, Bellinzona ha vissuto cinque giorni di carnevale negli esercizi pubblici, che hanno chiesto una deroga per poter restare aperti più a lungo. Tanta la gente che ha raggiunto la capitale per festeggiare i bagordi. Ma il tema della sicurezza non deve essere sottovalutato, ha ribadito il sindaco Mario Branda i microfoni di Ticinonews, stilando un bilancio di questa edizione “improvvisata”.

Un successo andato oltre le aspettative

“L’iniziativa ha avuto successo ed è andata oltre le aspettative dei promotori. È arrivata tanta gente, troppa in alcuni momenti, ma si è divertita, senza creare problemi”. Allo stesso tempo, ha proseguito il sindaco, non era un vero carnevale. “Voleva essere una festa di richiamo carnevalesco. Ma alla fine si è trasformato in un carnevale. In queste condizioni, con tanta gente in uno spazio così ridotto, senza un controllo sull’accesso e sulle bevande portate in centro, il tema della sicurezza non è qualcosa su cui si può sorvolare e su cui bisognerà riflettere anche in futuro”.