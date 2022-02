Carì, una stagione ormai compromessa

Contenere i costi

Gestire un impianto sciistico, è risaputo, non è facile: “Sicuramente questa è una stagione che non potrà finire molto bene, dobbiamo cercare di contenere un po’ i costi, c’è ancora qualche settimana per cercare di migliorare un po’ la situazione”, sottolinea il presidente della Nuova Carì. “La neve è abbastanza buona, è una neve primaverile, ma è un problema generale per il Ticino. Se vogliamo essere concorrenziali con gli impianti di oltre Gottardo, considerati anche i cambiamenti climatici, dobbiamo assolutamente investire in ulteriori cannoni di innevamento, questa è l’unica soluzione che ci resta”.