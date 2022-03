Carì, la stagione chiude una settimana prima

La società ringrazia anche in particolare il personale addetto alla preparazione delle piste “che ha lavorato in maniera instancabile per garantire la discesa a valle, nonostante le pessime condizioni dettate da un inverno straordinariamente mite, secco ed avaro di precipitazioni, cosi come al resto del personale che si è fatto trovare pronto all’apertura della stazione”, sottolinea la società in una nota.