Cardada, una stagione primaverile con tante novità

Prossimi eventi

Sabato 14 maggio torna “Gusta Cardada”, gli Amis da la forchéta organizzano l’amatissima giornata gastronomica in montagna con tanto di vista lago, in collaborazione con lo Sci Club Cardada. Fra le novità, questa primavera prenderanno il via i lavori per la realizzazione del laghetto presso l’Alpe Cardada, ma anche l’intervento alla pavimentazione del sentiero che dall’arrivo della funivia scende alla passerella panoramica, rendendo così l’accesso percorribile a tutti. A Cimetta è anche in arrivo la mitica altalena #SwingtheWorld. Dal 1° aprile torna anche l’offerta combinata, che comprende il biglietto di andata e ritorno a Cimetta e il piatto del giorno in uno dei cinque ristoranti della montagna a soli 42 a persona per gli adulti e a 21 franchi per i ragazzi.