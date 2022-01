Capodanno intenso per la Croce Verde

Notte impegnativa quella di Capodanno per la Croce Verde di Lugano: le ambulanze del 144 sono intervenute infatti “per ben 24 volte (20 per la sede di Pregassona e 4 per quella di Agno)”.

Squadra potenziata

Il servizio di soccorso si è però fatto trovare pronto: “Come consuetudine il nostro ente ha predisposto un potenziamento delle risorse durante la notte di San Silvestro, per far fronte alle possibili conseguenze dei festeggiamenti per l’anno nuovo. In effetti, oltre all’automedica e alle tre abituali ambulanze in servizio normalmente nella fascia notturna (due nella sede principale di Pregassona ed una nella sede periferica di Agno), un’ulteriore ambulanza” e un’automedica “sono state messe in servizio tra le 19:00 del 31.12 e le 07:00 del 1.1., con un totale di 15 persone ingaggiate tra soccorritori professionisti, soccorritori specialisti, soccorritori volontari, medici e Capo Intervento Regionale”.