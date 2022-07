Canicola, scattano interrogazioni e iniziative

L’allerta canicola interessa anche la politica. Due interrogazioni e due iniziative sono state inoltrate in questi giorni da parte di deputati MPS e PPD. A preoccupare in particolare è la salute dei lavoratori e delle persone più fragili.

Climatizzazione nelle strutte socio-sanitarie

L’MPS ha ricevuto diverse segnalazioni in relazione alle situazioni ambientali nelle strutture socio-sanitarie sprovviste di una climatizzazione. “Tale situazione è particolarmente pericolosa nelle case per anziani dove le temperature nelle camere e negli spazi comuni sono, laddove non vi è climatizzazione, estremamente alte”, sottolineano i deputati Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori. Nell’interrogazione inviata al Governo chiedono quindi quali passi sono stati intrapresi per rendere le camere e gli spazi comuni sufficientemente climatizzati. Inoltre, se il Consiglio di Stato non ritiene proporre delle modifiche legislative considerato il fatto che i periodo di canicola in futuro saranno maggiori.

Un’iniziativa cantonale e una elaborata

Sempre l’MPS ha inoltrato due iniziative. La prima, cantonale, chiede alle Camere federali di adottare una modifica della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza. In particolare, si chiede di introdurre nella LADi il diritto alle indennità d’intemperie in caso di canicola. Una richiesta contenuta anche nell’interrogazione inviata dai deputati PPD (vedi sotto). La seconda iniziativa parlamentare chiede di inserire nella Legge sanitaria cantonale uno specifico articolo per tutelare i salariati e la popolazione dei rischi causati dai periodi di canicola. Nello specifico l’MPS chiede di vietare tutte le attività lavorative svolte all’esterno ed in luoghi chiusi non climatizzati dopo le ore 13.00. Inoltre, di climatizzare le strutture socio-sanitarie, in particolare le camere, i locali di socializzazione ed alberghieri. Il rispetto di questa regolamentazione, per cui possono essere previste eccezioni, è affidato ai comuni, in collaborazione con il Dipartimento e dell’Ufficio del medico cantonale.