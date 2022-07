Canicola, quali conseguenze per i pesci?

Non siamo solo noi a soffrire a causa della canicola che da giorni sta attanagliando il nostro territorio. Caldo e siccità creano problemi anche ai corsi d’acqua e, di conseguenza, anche alla fauna ittica. “Per la vita dei pesci ci sono due elementi fondamentali: la quantità di acqua e la temperatura della stessa”, spiega il capo dell’Ufficio caccia e pesca Tiziano Putelli, intervenuto nel corso del notiziario di Ticinonews. “La temperatura in particolare gioca un ruolo fondamentale: più aumenta e meno ossigeno disciolto abbiamo nell’acqua. Ci sono specie che richiedono acque fresche e che in presenza di temperature troppo calde non riescono a sopravvivere”.

L’intervento sul Laveggio

Negli scorsi giorni si è reso necessario un intervento per un problema nel Laveggio: un tratto del fiume si era praticamente prosciugato. “In questo momento viviamo un periodo particolarmente avaro di precipitazioni e caratterizzato da temperature molto elevate”, prosegue Putelli. “Questa combinazione genera uno stress sui pesci e quindi noi siamo sull’attenti. Storicamente abbiamo delle tratte che ogni anno prosciugano. Sono monitorate, le consociamo e i pesci vengono allontanati per tempo”. Quando però si è confrontati con situazioni eccezionali, “anche tratte che magari in passato non hanno fornito problemi di portata o temperatura, possono darne. Uno di questi fa parte del Laveggio; abbiamo un tratto tra Rancate e Mendrisio che è prosciugato per circa 200 metri”.

Come agire

In queste situazioni sono importanti le segnalazioni tempestive della gente. “Venerdì scorso ci hanno appunto notificato un tratto asciugato e ci siamo subito recati sul posto per fare gli accertamenti del caso”. A un certo punto il fiume “perde la capacità di mantenere in superficie l’acqua, e questa continua a correre in profondità. I pesci di solito si accorgono della riduzione della portata e quindi si spostano”. A volte, però, trovano pozze “che credono essere zone di rifugio, ma che possono poi rimanere isolate dal resto del fiume”. In quel caso “si interviene con apparecchi apposta per raccogliere i pesci, i quali vengono successivamente spostati in zone dove l’acqua è più sicura e c’è garanzia di stabilità per loro”.