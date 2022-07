Canicola grado 4, le raccomandazioni

Le raccomandazioni delle autorità

Il Dipartimento della sanità e della socialità nel frattempo ha diramato le raccomandazioni da seguire per evitare colpi do sole e colpi di calore. Per le persone che soffrono di patologie croniche, in particolare cardiovascolari, respiratorie, renali o psichiche, è bene considerare che alcuni farmaci possono influire sulla termoregolazione e favorire la disidratazione. In questo senso si consiglia di informarsi presso il medico curante.

Per tutta la popolazione restano valide le raccomandazioni usuali:

-bere molta acqua e consumare pasti leggeri, con frutta e verdura

-evitare sforzi intensi nelle ore di maggiore insolazione (tra le 12 e le 16)

-attuare tutte misure per contenere l’entrata del caldo all’interno degli edifici, oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando durante la notte

-stare in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 12 e le 16)

-verificare se via siano persone tra i vicini, parenti, conoscenti che necessitano di aiuto per fronteggiare le ondate di caldo