Canicola, allerta 4 almeno fino a domani

Allerta canicola di livello 4

Secondo le previsioni più aggiornate, il periodo canicolare potrebbe durare ancora fino a martedì di settimana prossima, in seguito sembrerebbe verificarsi un ricambio della massa d’aria anche a Sud delle Alpi. Per questo motivo l’allerta canicola di livello 4 rimane in vigore per le basse quote del Sud delle Alpi fino a lunedì 25 luglio alle ore 20:00. “Un eventuale prolungamento e/o passaggio a livello 3 verrà deciso domani”, spiegano.