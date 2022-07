Campra: “Siamo finanziariamente solidi”

A&T Innovation Sagl, riferisce il Centro, “si occupava unicamente della gestione del ristorante e della parte alberghiera, la quale è ora garantita, in questa fase transitoria, dal Centro Sci Nordico Campra SA, che non è azionista della società fallita”. “Si precisa che il Centro è finanziariamente solido ed è in grado di garantire la regolare apertura del ristorante e della struttura ricettiva per tutto il periodo estivo”. La struttura è già alla ricerca di un nuovo gerente, che spera possa entrare in funzione per l’inizio dell’autunno.