Campione, il casinò riapre il 26 gennaio

Dopo oltre tre anni di chiusura, tutto è pronto per far ripartire il casinò di Campione d’Italia. La data di apertura indicata è mercoledì 26 gennaio, a mezzogiorno. Lo rende noto la società che gestisce la casa da gioco dopo che a fine anno aveva rinviato l’inaguruazione a causa di un’impennata di contagi.

L’apertura avverrà con la fomrula del “tutto in un touch”, ciò che permetterà di entrare nelle sale e giocare alle numerose postazioni con un semplice tocco veloce, registrandosi al primo ingresso, senza dover fare code o attendere. Non mancheranno i tavoli più classici, con l’intera gamma dei giochi già presenti in passato, come la Roulette Francese, il Fair Roulette, il tradizionale trente et Quarante, i tavoli Chemin de Fer, così come i tavoli di Black Jack, Punto Banco, Poker Caraibico e Russo. I grandi spazi permetteranno inoltre di mantenere le distanze tra gli ospiti cui a la pandemia ha ormai abituato.