“Campeggio” autogestiti: è stata scelta Massagno

Gli autogestiti hanno scelto il parco Ippocastano di Massagno per installare il loro campeggio antimilitarista di protesta contro la Ukraine Recovery Conference. Lo hanno annunciato loro stessi tramite un comunicato stampa trasmesso ieri sera. “A partire da questa sera – si legge – e fino a lunedì 4 luglio, intendiamo riaffermare una presenza indomita e ostile nei confronti di chi istituisce zone rosse, naturalizzando la presenza militare, il controllo e la repressione del dissenso nelle città, pretendendo di parlare di “solidarietà” nei confronti di chi subisce la guerra in Ucraina”. Stando alle prime informazioni da noi raccolte presso le autorità comunali, per la messa a disposizione dell’area non è stata formulata alcuna richiesta.

Le immagini raccolte sul posto mostrano la presenza di alcune tende e di alcuni gazebi posizionati all’interno del parco. Su questi ultimi e sulle reti circostanti sono stati apposti degli striscioni con scritte che esprimono contrarietà nei confronti del coinvolgimento svizzero nell’organizzazione della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, ma anche inneggianti all’autogestione.

Lo scopo

“Il campeggio antimilitarista intende spezzare, con la sua presenza in città, la routine di un assoggettamento sempre più scandito da una propaganda di stato, che ogni giorno di più sostiene le guerre di oggi e prepara le guerre di domani”. L’intenzione dichiarata dei molinari è quindi di prendere dello spazio per coloro che si ostinano “a rifiutare questo desolante scenario, attribuendo il giusto significato a parole come ‘solidarietà’, ‘pace’, ‘autodeterminazione’, ‘guerra’”.

Le attività

Secondo il programma del campeggio di quattro giorni, la comunicazione del luogo del campeggio e l’inizio del suo allestimento è avvenuta dalle 18. Le attività sono così iniziate con una “cena condivisa”. Il campeggio è corredato da presentazioni e proiezioni di filmati su temi bellici e politici. Sempre stando al programma, gli autogestiti hanno intenzione di restare sul posto fino a lunedì, quando inizieranno un’azione di volantinaggio in città. “Porta il necessario per campeggiare!”, è l’invito finale dei molinari.