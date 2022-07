Camion si rovescia sull’A2, un ferito

Un camion con targhe rumene si è rovesciato sull’A2, in direzione nord. L’autista, stando a una prima valutazione medica, ha riportato ferite di media gravità. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio verso le 15:00 in territorio di Lodrino. Lo comunica la Polizia cantonale. L’autista, per causa che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il guardrail destro, per poi rovesciarsi sul gianco. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e dell'aeroporto di Lodrino, gli addetti dell'Unità territoriale 4 e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Per consentire le operazioni di soccorso, lo sgombero e il ripristino integrale della carreggiata nonché i rilievi del c aso, al momento la circolazione verso nord è possibile unicamente su una corsia.