Cambio al vertice del Dipartimento tecnologie innovative Supsi

All’estero e in Svizzera

Laureata a Firenze, dottoressa dell’Università di Nancy e già attiva presso la Berner Fachhochschule e la Haute école de gestion Arc di Neuchâtel, la professoressa Properzi è entrata alla Supsi nel 2018, risultando “la candidata più qualificata per condurre il Dti, dimostrando autorevolezza professionale e accademica, un’ottima conoscenza delle scuole universitarie professionali svizzere, così come una consolidata rete professionale con istituzioni, enti e associazioni scientifico-accademici a livello nazionale e internazionale”, scrive in una nota la scuola universitaria professionale.