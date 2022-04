Calcio camminato inclusivo, una buona edizione

L’associazione I Camaleonti, diretta Boris Angelucci, ha voluto contraddistinguere questo sport favorendo l’inclusione sportiva, mission inderogabile dell’Associazione. “Favoriamo l’inclusione creando delle squadre equilibrate ad hoc composte da persone tipiche e persone con disabilità. Oltre al divertimento in campo si genera quella coesione che a volte solo l’agonismo dello sport e la lingua del pallone sanno favorire. Per fare bene nel calcio camminato è necessario il sostegno del mio compagno. Quasi come nel Rugby, sport per cui se desideri andare avanti e trovi un ostacolo insuperabile è necessario passare la palla indietro ad un tuo compagno di squadra giunto in sostegno”.