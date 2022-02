I nuovi casi di Covid-19 in Ticino tornano ad essere sopra i 600, nelle ultime 24 ore infatti l’Ufficio del medico cantonale ne ha registrati 619. Ieri si sono contati 466 contagi. Negli ospedali sono ricoverati 151 pazienti, 12 dei quali in terapia intensiva (ieri erano rispettivamente 163 e 11). Fortunatamente anche oggi non si contano decessi e il totale delle morti per Covid nel nostro cantone è stabile quindi a quota 1’105.