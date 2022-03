Caffè e buona cucina inclusivi a Bellinzona

Una nuova sfida per la Fondazione Diamante, dal 1978 attiva nell’inserimento sociale e lavorativo di persone disabili adulti. Lunedì infatti, all’ombra dei castelli, apre i battenti un nuovo spazio gestito dalla Fondazione: si tratta del bar-ristorante “Al Bel”, situato in Via Antonio Raggi a Bellinzona, negli spazi adiacenti al centro Atte. “Al Bel vuole essere un’iniziativa con valenze sociali e inclusive che, oltre a offrire i suoi servizi di ristorazione durante i giorni feriali, fungerà anche da luogo di ristoro per i corsisti di Atte come pure per tutta la popolazione che anima il quartiere delle Semine”, scrive la Fondazione in una nota stampa. “Questa nuova iniziativa della Fondazione Diamante è volta ad offrire agli avventori una cucina di qualità in un contesto accogliente ed inclusivo”.