Cadenazzo-Quartino: Berna vuole i semafori

L’ipotesi di posare dei semafori al posto delle rotonde tra Cadenazzo e Quartino rimane sul tavolo e il Consiglio federale non ritiene che sia in contrasto con ciò che avevano deciso i ticinesi nel 2019, che avevano bocciato un progetto analogo del Canton Ticino. È quanto il governo ha risposto durante l’Ora delle domande a un quesito del consigliere nazionale Udc Piero Marchesi.

La domanda di Marchesi

Ricordando come la strada in questione sia ora di proprietà della Confederazione, il parlamentare ticinese ha chiesto lumi in merito alle voci secondo cui l’Ufficio federale delle strade intenda installare dei semafori. Marchesi si domanda se ciò non sia in contrasto con la decisione del popolo ticinese che il 19 maggio 2019 in votazione ha respinto tale eventualità con il 73,1% dei voti.