Cade parte dei reati

Sì è conclusa con due condanne a pene pecuniarie sospese il processo apertosi ieri nei confronti dei due ex quadri delle Guardie di confine. Condanne stemperate rispetto alle richieste di pena formulate in mattinata dall’accusa.

L’ex comandante Mauro Antonini è stato riconosciuto colpevole unicamente di falsità in documenti. Assolto invece dal reato di gestione infedele e da quello di istigazione all’appropriazione indebita. Per lui una pena sospesa di 30 aliquote e una multa di 1’000 franchi. Condannato per i reati di gestione infedele e reiterata falsità in documenti e appropriazione indebita l’ex capo dello Stato Maggiore. La corte per lui ha comminato una pena sospesa di 60 aliquote e una multa di 2’000 franchi.