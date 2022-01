Cade da un scala, operaio in fin di vita

Un grave infortunio è avvenuto oggi, verso le 15:40, presso una casa in ristrutturazione in via Tamporì a Bellinzona. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 40enne operaio italiano residente nella Provincia di Varese è caduto mentre scendeva da una scala a chiocciola e ha battuto la testa. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 40enne ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.