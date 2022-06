Cade da diversi metri: ferite gravi per un operaio

Oggi, poco prima delle 8.30, in via Industria a Castione presso la “torre energetica” vi è stato un infortunio sul lavoro. Lo comunica la Polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione, un 22enne operaio svizzero domiciliato nella regione era intento a svolgere dei lavori di installazione al secondo piano della struttura. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di circa 10 metri.