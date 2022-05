Cade con lo scavatore in una scarpata

Questa mattina poco dopo le 11, presso un cantiere per la costruzione di un’abitazione in via Lugia a Carona, vi è stato un incidente della circolazione stradale. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, un 45enne operaio italiano della provincia di Varese stava trasportando del cemento alla guida di una pala gommata. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso delle operazioni di scarico del cemento in una scarpata, il mezzo è caduto nella stessa, per poi ribaltarsi.