Cade con la moto e si ferisce

Questo pomeriggio, attorno alle ore 16, in via in Tirada a Camorino, direzione Locarno, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolta una moto di grossa cilindrata immatricolata in Ticino.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasferito al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Il traffico in direzione Locarno è rimasto perturbato per circa un’ora.