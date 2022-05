Cade con il tagliaerba da un muro e si ferisce

È stato trasportato al pronto soccorso con un elicottero della Rega, lo sfortunato protagonista dell’incidente avvenuto questo pomeriggio a Giornico in via ai Pontin. Stando a quanto riferisce Rescue Media, l’uomo stava tagliando l’erba intorno ad un vigneto quando, per motivi da stabilire, è caduto con il mezzo meccanico da un muretto alto circa due metri, rimanendo parzialmente schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero per un rapido trasporto del ferito. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Sul luogo anche gli agenti della Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.