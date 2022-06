Burattini in vetta al San Salvatore

Continua la tradizione della Funicolare San Salvatore, in collaborazione con il Teatro dei burattini di Como, di proporre in vetta uno spettacolo per bambini e famiglie. La rappresentazione, si legge nel comunicato stampa, avrà per protagoniste le maschere del teatro italiano: Colombina, Arlecchino, Pantalone, Mirabolano, Tavà. Maschere amiche dei bambini grazie al loro carattere generoso, simpatico, esilarante e coinvolgente. Lo spettacolo riporterà i presenti al più antico teatro dei burattini della tradizione, quello delle piazze e dei cortili dal sapore squisitamente popolare, derivato direttamente dalla Commedia dell’Arte. Il divertimento sarà garantito non solo per il carattere brillante delle maschere, ma anche per la finezza dei testi e dell’intreccio che risultano dotati di un ritmo appassionante. Rappresentazioni teatrali che, malgrado il tempo, possiedono un fascino inalterato per i bambini di tutti i tempi e di tutte le età. Non mancherà l'incontro tra i personaggi della più antica tradizione e il Bafalòn, saggio e benvoluto testimone del Monte San Salvatore. La rappresentazione si terrà mercoledì 22 giugno 2022 alle 15.30 nelle vicinanze della stazione di arrivo della funicolare. Dalle 14.00 possibilità di acquistare alla cassa a Paradiso un buono speciale che comprende lo spettacolo, la funicolare e un “Dolce pomeriggio in vetta” con torta e bibita analcolica da consumare al Ristorante Vetta.