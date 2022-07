Brucia il bosco sopra Cugnasco

Brucia il bosco sul pizzo Sassello, in territorio di Cugnasco. Nel primo pomeriggio è scattato l’allarme e constatata la presenza dell’incendio due elicotteri di picchetto hanno preso il volo per iniziare le operazioni di spegnimento. Lo comunicano i Pompieri di Locarno.

In seguito sul posto sono arrivati anche i pompieri di montagna. Sulla cima, si legge nel comunicato, è stato installato un dispositivo di spegnimento e sono state create delle linee tagliafuoco per impedire lo sviluppo ulteriore della superficie bruciata.

Al momento le operazioni sono ancora in corso. In base a come sarà la situazione in serata e alla ricognizione prevista per domani, conclude il comunicato, i pompieri decideranno il da farsi.