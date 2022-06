Brissago, apertura speciale per l’Isola dei conigli

L’operazione militare Durante il fine settimana, l’esercito svizzero svolgerà un’operazione d’esercitazione alle Isole di Brissago in collaborazione con i pompieri di Brissago. Sabato mattina verrà ricreato lo scenario in cui durante una conferenza presso Villa Emden, le persone all’interno della villa neoclassica dovranno essere evacuate a causa di un incendio. Nel pomeriggio un ponte flottante verrà installato tra l’Isola Grande e l’Isola Piccola.

Il ponte tra le due Isole Le persone in visita alle Isole di Brissago potranno percorrere a piedi il ponte militare e raggiungere l’Isola Piccola – anche chiamata Isola dei conigli o Isola di Sant’Apollinare – solitamente chiusa al pubblico in quanto riservata alle Scuole Speciali Cantonali del Sopraceneri del DECS. L’ultima volta che la popolazione ha potuto visitare l’Isola Piccola è stata nel 2017.

L’Isola dei conigli

L’Isola Piccola si differenzia dall’Isola Grande per il suo ambiente naturale. La vegetazione è spontanea e gli insediamenti umani visibili oggigiorno sono i ruderi della chiesetta di Sant’Apollinare e l’edificio sede delle Scuole Speciali. Domenica 19 giugno, in occasione di questa speciale apertura, sull’Isola Piccola la giornata sarà allietata da alcuni momenti d’intrattenimento. Il DT ha infatti organizzato degli intervalli di spettacoli dal vivo per celebrare questo raro avvenimento. Alcuni musicisti dell’associazione Carovana 091 proporranno musica sperimentale improvvisata, mentre Moira Dellatorre porterà in scena delle leggende ticinesi.