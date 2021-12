Bosco Gurin, posticipata l’apertura degli impianti

Le temperature sopra i 0 gradi non permettono ai gestori degli impianti sciistici di Bosco Gurin di mettere in funzione i cannoni della neve per aprire almeno una pista. Una situazione che si protrarrà fino al 24 dicembre, fanno sapere dalla località walser. Gli amanti dello sci devono quindi ancora pazientare.

I gestori degli impianti prevedono comunque l’apertura dal 26 dicembre fino al 9 gennaio. In caso di bel tempo verrà infatti messa in funzione la seggiovia, il tappeto mobile, la giostra per i bambini e per la prima volta la nuova e collaudata slittovia 4 stagioni. Per quanto riguarda le strutture ricettive, il ristorante Rossboda offrirà pranzi in quota, sia all’interno che in terrazza. Presso il ristorante hotel Walser, in paese, è possibile prenotare il pranzo di Natale, così come il cenone di Capodanno.