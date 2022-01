Bosco Gurin, apertura parziale degli impianti di risalita

Non solo sci

Per poter aprire l’intero comprensorio si stanno aspettando le prime copiose nevicate. “Tuttavia, viste le belle giornate soleggiate che si prospettano, la Direzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin ritiene importante poter concedere agli amanti dello sci, ai detentori delle stagionali e alle famiglie la possibilità di trascorrere degli indimenticabili week-end in quota”. Viene ricordato che a Bosco Gurin “si possono fare delle belle passeggiate con le ciaspole, ad esempio partendo dal paese raggiungendo Rossboda, passando per la Capanna Grossalp”. Inoltre per chi volesse vivere appieno il week-end nel paesino walser, “c’è la possibilità di pernottare presso l’Hotel Ristorante Walser che offre il seguente pacchetto: pernottamento per due persone, colazione a buffet e skipass incluso per 278.-”. Le prenotazioni possono essere effettuate via email a [email protected]