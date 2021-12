Boom quarantene, salta la linea S40

La crisi dei servizi pubblici determinata dall’aumento di isolamenti e quarantene tocca in maniera importante il trasporto pubblico ticinese. In un comunicato, la società Tilo annuncia la sospensione di numerosi servizi ferroviari. In particolare, a partire da domani e fino al 9 gennaio incluso saltano tutti i collegamenti della linea S40 fra Como San Giovanni e Varese (via Mendrisio e Stabio). Viene ridotta pure l’offerta dei collegamenti della S10: fra Como San Giovanni e Chiasso i treni non circoleranno più. La decisione è stata presa “a seguito dell’aumento di assenze di capitreno e macchinisti causa positività a Covid-19 oppure quarantena”.