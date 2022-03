Bocciata l’iniziativa “30% almeno”

Contenti e scontenti

In merito alla votazione, la sezione ticinese dell’Udc ha espresso soddisfazione. “Vi è ancora strada da fare, ma la situazione sta migliorando a vista d’occhio. Sono state introdotte ben dodici misure a favore delle donne, tra parità salariale e strutture per la conciliazione tra famiglia e lavoro”, si legge in un comunicato. Di tutt’altro avviso il Partito socialista, secondo cui “con il voto di oggi si riafferma la voce maschilista del nostro Parlamento”. Lega, Udc, Plr e parte del Ppd, “hanno ancora una volta ignorato la necessità di misura per garantire un’equa rappresentanza e partecipazione di tutta la società ai vertici del settore pubblico e parapubblico”.