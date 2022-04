È una notizia destinata a far rumore: Boas Erez non è più rettore dell’USI. “Di comune accordo, il Consiglio dell’Università della Svizzera italiana e il Rettore dell’USI Boas Erez hanno deciso che la funzione di rettore di quest’ultimo prenderà fine il prossimo 9 maggio, dopo il Dies academicus dell’USI”, si legge in una nota dell’ateneo diffusa oggi. Erez era in carica dal 1 settembre del 2016.

Divergenze di vedute L’accordo considera che Boas Erez, con la sua squadra, ha portato l’USI a “ottenere ottimi risultati in campo accademico”, ma che “sussistono divergenze di vedute con il Consiglio dell’USI sulla gestione amministrativa dell’Università”. Boas Erez continuerà comunque la sua attività all’USI in qualità di professore ordinario. È infatti docente di matematica.

Lorenzo Cantoni, invece, è laureato in Filosofia e ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e Linguistica. Ricopre il ruolo di direttore dell'Istituto di Tecnologie Digitali per la Comunicazione (ICT) dell’USI. È inoltre presidente della cattedra UNESCO in ICT per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile nei siti del patrimonio mondiale, istituita all'USI nel 2013.