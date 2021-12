Blocchi di cemento all’ex Macello

L’area dell’ex Macello non è più accessibile. Enormi blocchi di cemento sono stati posati all’entrata dello stabile che si affaccia sulle scuole Lambertenghi per impedire a qualsiasi persona di entrare. Questo dopo che nella giornata di mercoledì gli autogestiti hanno strappato i sigilli e divelto le recizioni, rioccupando l’area. Secondo quanto riferisce il CdT il sindaco Michele Foletti aveva sottolineato la necessità di mettere in sicurezza tutto il perimetro e risigillarlo in modo più importante rispetto a prima.