Blitz in un locale di Lugano, 6 denunce

Un’operazione di polizia è stata effettuata questa notte, tra le 02.00 e le 06.00 del mattino, in un esercizio pubblico nel centro di Lugano. In totale sono state controllate 187 persone e sono scattate 6 denunce.

Le denunce

Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, tra gli avventori controllati c’erano due minorenni, uno dei quali è stato denunciato per falsità di certificati. Tre persone sono state invece denunciate per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti mentre una persona è stata multata per possesso di canapa. Altri tre cittadini sudamericani, residenti in Italia, sono stati denunciati per entrata illegale. Infine una persona è stata sentita per una ricerca emanata da un altro cantone e “trattata di conseguenza”.