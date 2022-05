Una brevissima interruzione alla linea elettrica attorno alle 13:00 di questo pomeriggio ha colpito Melide. Non è chiaro se sono state colpite anche altre zone.

La causa, ci conferma l’AIL, non è ancora stata confermata, ma l’interruzione ha portato al blocco delle trasmissioni in diretta della nostra emittente radiotelevisiva (Radio3i e TeleTicino) per circa cinque minuti.