Bissone, operaio colpito da un oggetto in cantiere

Questo pomeriggio, attorno alle ore 13, in un cantiere sul lungolago di Bissone è avvenuto un infortunio sul lavoro, che ha visto il ferimento di un operaio. Stando a quanto riferisce Rescue Media, l’uomo sarebbe stato colpito da un oggetto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure allo sventurato, il quale avrebbe riportato ferite serie agli arti superiori. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano. La sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.