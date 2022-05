Binaghi primo sindaco di Val Mara per 19 schede

Binaghi, socialista, era stato sindaco di Maroggia e in seguito sindaco di quindicina dopo le elezioni dello scorso 10 aprile che avevano sancito la nascita del nuovo Comune del Basso Ceresio, sorto dall’aggregazione di Maroggia, Melano e Rovio. Daniele Maffei, Plr, era invece sindaco di Melano. I soli 16 voti di scarto che l’avevano separato da Binaghi alle elezioni, oltre alla maggioranza liberale radicale in Municipio, lo avevano spinto a lanciarsi nella sfida per il sindacato.