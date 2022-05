Bikecoin Locarno: raggiunti obiettivi minimi dopo un mese

100 utenti attivi Ad un mese dal lancio del programma, tirando le prime somme, si conta un totale di oltre 100 utenti attivi: “sono stati tracciati oltre 1’800 percorsi per 9’100 km, raccogliendo quasi 110’000 bikecoins”. Ciò vuol dire che “gli utenti hanno quindi guadagnato finora complessivamente oltre 2’000 franchi, dato sostanzialmente in linea con le aspettative”.

“Obiettivi minimi raggiunti”

Gli obiettivi minimi, ad oggi, “si possono considerare raggiunti”, ma c’è ancora “margine per stimolare altri lavoratori a montare in sella e mettere in tasca qualche soldo”. Oltre al guadagno secondo il valore dei Bikecoin raccolti, la Città mette infatti a disposizione ulteriori 20 franchi ogni due settimane tramite il Mobility Jackpot, un’estrazione a sorte che premia l’utente andato in bicicletta proprio il giorno del sorteggio.