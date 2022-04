Bici elettriche, “prima pensiamo a sensibilizzare”

Con la pandemia biciclette e monopattini elettrici hanno visto schizzare le vendite alle stelle. Da domani, lo ricordiamo, chiunque si metta alla guida di uno di questi due veicoli leggeri dovrà però adeguarsi alle nuove regole. Durante l’edizione di Ticinonews di questa sera c’era il portavoce della Polizia Cantonale Claudio Ferrari per chiarire cosa effettivamente cambierà.

“Cambierà poco”

In linea di principio, spiega Ferrari, non ci saranno grandi cambiamenti in quanto di notte non appena diventa buio o quando si transita nelle le luci sono già obbligatorie. “L’ufficio federale delle strade”, precisa Ferrari, “ha deciso di aumentare questo utilizzo delle luci anche durante il giorno per una ragione di sicurezza”.

Un periodo per sensibilizzare

Anche se le nuove regole saranno in vigore già da domani ci sarà però “un periodo di sensibilizzazione. Da sabato 9 fino a sabato 16, la Polizia cantonale unitamente alle Polizie comunali e alla Polizia dei trasporti effettueranno una settimana di sensibilizzazione in quelle zone dove c’è particolare movimento di questo tipo di veicoli”, spiega Ferrari, aggiungendo che all’utenza verranno consegnati sia un dépliant sia un adesivo da attaccare alla propria bici per ricordare che le luci vanno accese anche di giorno.

Aumento costante degli incidenti

Dal 2017 al 2021 il numero di incidenti che vedevano coinvolte bici elettriche sono costantemente aumentati per un motivo abbastanza ovvio: “questi incidenti sono dati dall’aumento dell’uso di questi mezzi: più gente li usa, più si verificano incidenti. Evidentemente a questo punto non dico che bisogna mettere dei freni all’utilizzo, ma aumentare la sicurezza con tutte queste nuove disposizioni”, il tutto anche per sensibilizzare maggiormente i ciclisti sui pericoli che corrono in strada, con appunto questi dispositivi di sicurezza per essere più tranquilli mentre si circola.

La velocità fa la sua parte

“È logico che chi usa una bici elettrica, ma anche qualsiasi altro tipo di veicolo deve avere un certo riguardo, innanzitutto per il rispetto delle regole della circolazione”, ha concluso Ferrari. Anche la semplice bicicletta deve quindi rispettare le regole di comportamento e di circolazione.