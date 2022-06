Biasca, l’addio alla biglietteria fa male

Da giovedì prossimo 30 giugno le porte della biglietteria delle Ferrovie Federali Svizzere di Biasca saranno chiuse per sempre. Un cambiamento che non ha lasciato e non lascia indifferenti i cittadini del centro delle Tre Valli, alcuni dei quali hanno manifestato ai microfoni di Ticinonews il loro disappunto. “Una mancanza di rispetto per gli anziani e per le persone che provengono da fuori, che non possono accedere alle informazioni” ha detto un cittadino biaschese che da sempre usa i mezzi pubblici. Alla sua voce si è aggiunta anche quella del sindaco in carica Loris Galbusera, che non ha mancato di esprimere la propria delusione per la continua e inarrestabile chiusura del servizio pubblico.