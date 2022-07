Berna sostiene la ricerca sui tumori

La Confederazione ha deciso di rinnovare e ampliare il suo sostegno, con un contributo di 300'000.- franchi per i prossimi due anni, alle ricerche che il Gruppo Internazionale per lo Studio dei Linfomi Extranodali (Ielsg) da anni conduce con diversi centri d’eccellenza cinesi. La Svizzera è interessata a sviluppare la cooperazione scientifica con la Cina, a maggior ragione ora, date le difficoltà in questo settore con l’Unione Europea.

Il rapporto con la Cina

Molti linfomi extranodali sono particolarmente diffusi in Estremo Oriente. Da anni l’Ielsg studia le differenze biologiche tra i linfomi cinesi e quelli prevalenti alle nostre latitudini. Attualmente da Bellinzona si coordina uno studio, condotto dal principale centro emato-oncologico di Shanghai, su un linfoma molto frequente in Oriente e quasi inesistente da noi. “Grazie a questo nuovo sostegno della Confederazione, che si aggiunge a quello costante da parte della Fondazione Svizzera per la Ricerca sul Cancro, l’Ielsg spera di poter intensificare in modo significativo la sua collaborazione con la Cina”, si legge in un comunicato.