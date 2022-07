Benzina più cara, più gente in bici

L’iniziativa “bike to work”, con la quale si invitava la gente, nei mesi di maggio e giugno, ad andare a lavorare in bicicletta, ha fatto registrare dei risultati eccezionali quest’anno. “In Svizzera circa 80mila persone hanno deciso di partecipare a questa sfida organizzata a livello svizzero”, racconta a Ticinonews Claudio Sabbadini, vicepresidente di Pro Velo Ticino. “Parliamo di un aumento della partecipazione di circa il 35%. Il dato più importante riguarda il minor impatto ambientale che c’è stato: circa 3’200 tonnellate di CO2 non immesse nell’area. Un grande successo per l’iniziativa”.

Il mercato delle biciclette è stato cambiato da guerra e pandemia?

“Il mercato delle biciclette è stato frenato inizialmente dall’imbuto che c’è stato nel canale di Suez, che ha impedito ai container di arrivare in Europa e quindi ai fornitori. Poi c’è stato il Covid, il quale ha bloccato praticamente l’Asia e tutte le sue zone portuali, e noi sappiamo che la maggior parte delle bicilette vengono prodotte in questo continente. La guerra in Ucraina, poi, ha creato un forte aumento dei prezzi del petrolio e delle materie prime. Aumento che si è poi ripercosso sul prezzo delle biciclette, soprattutto su quelle elettriche”.

Con l’aumento del prezzo del carburante, la gente utilizza più spesso la bicicletta?

“Senza dubbio. Questo trend è stato rilevato in tutta al Svizzera, Ticino compreso. Lo si può constatare nelle città: ci sono sempre più persone che si spostano in bicicletta, soprattutto perché l’e-bike permette degli spostamenti più ampi, anche per andare al lavoro. Consente di superare difficoltà morfologiche: c’è gente che si sposta da Lugano senza problemi fino a Breganzona, a Comano. In generale, si vedono sempre più biciclette sulle strade. Questo è innegabile”.

La rete ciclabile che esiste in Ticino è sufficiente o si può migliorare?

“Negli ultimi 10 anni è stato fatto un grande sforzo, da parte delle autorità cantonali e comunali, per migliorare la rete ciclabile in Ticino. Tali sforzi si vedono soprattutto nel Bellinzonese, nel Locarnese, nel Moesano, e anche nel Luganese. Però, bisogna stare sempre attenti: noi abbiamo questo obiettivo di tenere sotto controllo tutte le situazioni, per vedere se le cose vengono fatte bene, o se ci sono dei difetti. Partecipiamo a gruppi di lavoro e a commissioni che permettono di sviluppare e avere soluzioni, le migliori possibili, per la sicurezza del ciclista”.