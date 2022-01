Bellinzona, visita di cortesia del Console generale d’Italia a Lugano

Il Consiglio di Stato, guidato dal Presidente Manuele Bertoli, ha ricevuto oggi a Palazzo delle Orsoline il nuovo Console generale d’Italia a Lugano Gabriele Meucci, che è stato accompagnato dalla Vice console Carla Brugnoli. La visita di cortesia, la prima dopo l’entrata in carica del nuovo Console generale d’Italia, ha consentito un primo confronto fra Meucci e il Governo ticinese. La riunione si è concentrata sullo stato attuale delle relazioni politiche ed economiche fra la Confederazione e l’Italia – anche in relazione alla gestione della pandemia da coronavirus – per poi passare a una discussione di alcuni temi d’attualità di particolare interesse per il Canton Ticino.