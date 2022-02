Bellinzona, via le restrizioni al Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Bellinzona si appresta di nuovo ad accogliere, senza limitazioni, tutti coloro che desiderano assistere ad uno spettacolo o ad un concerto. Dopo la revoca delle restrizioni applicabili agli spettacoli, decisa ieri dal Consiglio federale, nella struttura non si controllerà infatti più il certificato covid all’ingresso e non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’interno, in particolare durante gli spettacoli. Questo già a partire dal prossimo evento in programma, ovvero il concerto dei Trenincorsa previsto sabato 19 febbraio. Lo fa sapere la direzione in una nota, la quale ha aggiornato le misure dopo una consultazione interna fra le istituzioni aderenti all’Unione dei Teatri Svizzeri (UTS).

Chi desidera ancora indossare la mascherina per sua protezione potrà naturalmente continuare a farlo, assicura la direzione. In questo caso viene consigliata una mascherina del tipo FFP2. Si invita inoltre chi fosse risultato positivo ad un test covid o avesse sintomi compatibili con un’infezione da coronavirus a non presentarsi in teatro. Si raccomanda inoltre di continuare ad osservare le misure di igiene ben note (il disinfettante sarà ancora disponibile all’ingresso e nei bagni). Per qualche tempo non saranno invece ancora disponibili il servizio bar e il guardaroba custodito.