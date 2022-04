Bellinzona, un risultato ben oltre alle aspettative

Molto meglio del previsto. La città di Bellinzona ha chiuso il 2021 con un avanzo di 730mila franchi a fronte di un preventivo che indicava un disavanzo di 7,9 milioni. Il miglioramento è in particolar modo dovuto a un incremento significativo dei ricavi fiscali - in parte riconducibili all’aumento della popolazione residente e a sopravvenienze d’imposte - e alla verifica sul contenimento delle uscite, concretizzato tramite l’applicazione della “Direttiva sul controllo della spesa”. Nonostante i risultati positivi, l’Esecutivo non intende allentare l’attenzione sull’evoluzione della spesa, rimanendo “prudente” per pianificare i prossimi anni, si legge nella nota diramata dalla città.

Più entrate, ma anche uscite non preventivate dovute alla meteo

Il miglioramento, come detto, nasce da maggiori imposte di persone fisiche, giuridiche e imposta immobiliare per circa 5 milioni (rivalutazione gettito 2021 e sopravvenienze d’imposta di anni precedenti), altre rivalutazioni d’imposta per 1,2 milioni (imposte suppletorie e imposte su liquidazioni) e maggiori entrate dalla perequazione finanziaria per 1,8 milioni, per cui ha inciso soprattutto la cancellazione della prospettata riduzione del contributo per l’anno 2020. Si sono registrate anche minori uscite sul fronte del trasporto pubblico, socialità e personale per poco meno di 2 milioni. L’apposita direttiva adottata dal Municipio lo scorso anno per contenere la spesa, inoltre, ha permesso in particolare di “limitare l’inerzia (naturale) della spesa e del fabbisogno” malgrado alcuni eventi meteo, come le alluvioni estive, che hanno inciso in maniera importante, con uscite non preventivate per circa 1,6 milioni di franchi.

36 milioni investiti sul territorio

Gli investimenti lordi nel 2021 sono ammontati a 36 milioni (20,5 milioni netti). Tra le opere realizzate vengono in particolare citate l’inaugurazione di Piazza Pasquéi e i lavori di bonifica dell’area della Petrolchimica a Preonzo, la realizzazione della Passerella ciclopedonale tra Gorduno e Castione, il completamento della nuova sede IRB-IOR a Bellinzona, l’inaugurazione del nuovo Visitor-center (e nuova sede OTR) in Piazza Collegiata, l’acquisto dello stabile di via Vela quale contributo allo sviluppo del Polo biomedico della Città, l’ulteriore potenziamento della rete di trasporto pubblico e infine il completamento dell’acquedotto della Morobbia. Il capitale proprio esposto a bilancio è ora di 56,8 milioni (47,4 milioni nel 2020), in conseguenza soprattutto della rivalutazione obbligatoria dei beni patrimoniali.