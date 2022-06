Bellinzona si anima a ritmo di musica

Estate in Città torna ad animare Bellinzona con una ricca proposta. Lo comunica la Città di Bellinzona, precisando che oltre a consolidare gli eventi di musica dal vivo con “Bellinzona Afterwork”, che si svolgerà nel centro storico durante l’orario aperitivo, la stagione estiva 2022 prevede delle manifestazioni organizzate dalla Città anche per rafforzare le sinergie con le Associazioni di quartiere. Il primo evento è previsto per domani sera alle 20 con il Concerto di primavera della Filarmonica di Gorduno e Armonia Elvetica di Mesocco sul piazzale delle scuole di Gorduno.

Dove e quando

“Bellinzona Afterwork” è la prima proposta e giunge quest’anno alla terza edizione, per la quale è previsto un aumento del numero di band che si esibiranno in contemporanea in cinque diverse piazze. Giovedì 7 luglio, martedì 12 luglio, giovedì 21 luglio e giovedì 28 luglio, a partire dalle 18 fino alle 22, i palchi saranno situati in Piazza Colleggiata, Buffi, Indipendenza, Governo e nella Piazzetta Gabuzzi. Ciascun palco sarà animato da un’affermata band locale che proporrà musica per tutti i gusti e con ingresso totalmente gratuito. Un programma pensato per accompagnare l’aperitivo cittadino e creare un’atmosfera conviviale in tutto il centro storico. I palchi rimarranno a disposizione degli esercenti per tutto il mese di luglio, in modo da poter proporre concerti di musica live anche al di fuori delle date sopracitate.