Bellinzona, piattaforma per facilitare gli organizzatori di eventi

D’altro canto, grazie alla nuova piattaforma , i vari servizi della città chiamati ad esprimere preavvisi e rilasciare decisioni riceveranno in maniera tempestiva e ordinata le informazioni necessarie, accelerando l’iter delle richieste stesse. “La messa in rete di un formulario on-line è un passo importante al quale la Città e in particolare il Settore cultura ed eventi lavorava da tempo, anche perché è uno strumento in dotazione a tutte le principali città, volto a facilitare da un lato i promotori, che potranno inserire tutti i loro desiderata in un unico modulo”, spiega il Municipio.

Dall’altro lato, questo strumento aiuta anche chi deve autorizzare e pianificare gli eventi tenendo conto di un calendario complessivo che garantisca un’offerta quanto più ricca, evitando i doppioni e le sovrapposizioni, con una risposta in tempi rapidi. Insieme alle informazioni necessarie per far partire la propria richiesta, sul portale l’utente è anche reso attento sui termini da rispettare per l’inoltro delle richieste che in particolare implicano un forte sostegno finanziario o logistico da parte della Città stessa, affinché essa possa da parte sua pianificare le proprie risorse, anche in relazione ai conti preventivi, che sono allestiti a partire dal mese di giugno per l’anno successivo. Le scadenze indicate sono pertanto subordinate alla tipologia dell’evento e al sussidio richiesto, sia in termini logistici che, eventualmente, in termini finanziari.