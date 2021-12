Bellinzona, Natale in Piazza con 2G+

Alla luce della nuova ordinanza federale Covid-19 in vigore da lunedì, il Municipio di Bellinzona ha aggiornato le disposizioni nel capannone in Piazza del Sole. Come avveniva già finora, si legge nella nota, viene mantenuto l’accesso solo a persone vaccinate o guarite dal Coronavirus (in possesso dunque del certificato 2G), in aggiunta sono stati predisposti i posti a sedere, è introdotto l’obbligo della mascherina al chiuso e la consumazione è consentita solo da seduti. Le misure in vigore negli spazi esterni (pista di pattinaggio e zone limitrofe) rimangono invariate, ovvero obbligo di mascherina dai 12 anni di età, ma non di certificato.